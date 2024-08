Pellegrini M5s | Sulle armi a Kiev è tutto secretato Crosetto continua a non rispondere sui costi

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di venerdì 2 agosto 2024) Onorevole Marco(M5s), due mesi fa il ministrodisse che pensava di togliere il segretoinformazioni sull’invio diitaliane a: s’è saputo qualcosa?Sono passati due mesi – era il 29 maggio – da quando, rispondendo a una nostra precisa sollecitazione, affermò alla Camera che stava pensando di togliere il segretoinformazioni che riguardano l’invio diitaliane all’Ucraina, in linea con quanto avviene in tanti altri Paesi NATO e come il Movimento 5 Stelle chiede fin dal dicembre 2022. Evidentemente ci sta ancora pensando, perché ad oggi nulla è cambiato: nessuna informazione è stata diffusa dal Ministero della Difesa sul nono pacchetto diinviate a, né sulla tipologia di armamenti né suirimane segreto.