Parigi 2024 dopo Imane Khelif avanza anche Lin Yu Ting | vittoria all’esordio nel torneo di boxe femminile

(Di venerdì 2 agosto 2024) La pugile taiwanese Lin Yubatte ai punti l’uzbeka Sitora Turdibekova agli ottavi di finale eai quarti deldi pugilato, categoria 57 kg. Non un match come gli altrile polemiche di ieri per la sfida, durata 47 secondi, tra Angela Carini e. Come l’algerina,Lin Yulo scorso anno fu squalificata ai Mondiali 2023 di Nuova Delhi dall’IBA per non aver soddisfatto i criteri di ammissibilità dell’International Boxing Association. Stavolta nessun ritiro. Ma il match è stato comunque a senso unico. Lin Yunon ha sfoggiato una potenza particolare, anzi. Si è soprattutto affidata al suo allungo e alla sua maggiore altezza (1.75 contro 1.70). Nel primo round quattro giudici le hanno assegnato il 10-9, mentre il quinto, giudice ungherese, ha premiato l’avversaria.