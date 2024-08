Olimpiadi Parigi 2024 atletica | è il momento di Jacobs nei 100 metri in pista anche Ali

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 2 agosto 2024) E’ uno dei momenti più attesi alledi. Sabato 3 agosto sono in programma le batterie dei 100uomini, dove a difendere l’oro di Tokyo ci sarà Marcell. Il campione olimpico del 2021 sarà indalle 11:55 per le batterie, la cui composizione sarà nota soltanto dopo il turno preliminare in programma alle 10:35. Inl’altro azzurro, Chituru Ali, sceso sotto i 10 secondi nela Turku, fermando il cronometro sui 9.96, conquistando l’argento agli Europei di Roma proprio dietro a. A qualificarsi saranno i migliore tre di ogni batteria, otto in totale. Semifinali e finali si svolgeranno invece nella giornata di domenica 4 agosto.