Maratona di Parigi aperta a tutti | come partecipare e cosa si vince

(Di venerdì 2 agosto 2024) Si avvicina il giorno delladi, che porta con sé un elemento storico. Per la prima volta, infatti, gli amatori che vi prenderanno parte si ritroveranno sul tracciato delle Olimpiadi. Di fatto sarà lo stesso dove viene assegnata la medaglia d’oro. Si tratta di una chance incredibile, quella di lasciare il proprio divano di casa e ritrovarsi lì dove l’élite mondiale dello sport ha modo di sfidarsi.disapere La Marathon pour tous è il primo evento sportivo aperto al pubblico nella storia delle Olimpiadi. Ben cinque anni fa il presidente di2024, Tony Estanguet, aveva lanciato una provocazione, che ha di certo avuto effetto. In estrema sintesi: qualsiasi maratoneta al mondo ha le carte in regola per poter correre i 42,195 km necessari per ottenere la medaglia d’oro nella capitale francese.