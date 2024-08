LIVE Nuoto Olimpiadi Parigi in DIRETTA | Quadarella in finale Alle 20 30 Deplano e Razzetti per l’impresa

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 2 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.23: Per il momento è tutto, appuntamento20.30 per la settima sessione di semifinali e finali 12.22: Solo Simonacon una prova non entusiasmante è riuscita a strappare il pass per ladegli 800 stile libero. Sara Franceschi, lontana dalla migliore condizione, esce di scena in batteria, così come la staffetta 4×100 mista mista 12.21: Queste le nazionali in: Usa, Australia, Cina, Olanda, Gbr, Canada, Francia, Giappone 12.20: Italia fuori dalladella 4×100 mista mista. Undicesimo tempo per gli azzurri, privi di Ceccon. Vince la seconda batteria gli Usa con 3’40?98, davanti alla Cina con 3’42?26 12.19: Ai 300 Usa, Israele, Gran Bretagna 12.18: Ai 200 Francia, Grecia, Giappone 12.17: Ai 100 Francia, Grecia, Cina 12.