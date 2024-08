LIVE Nuoto Olimpiadi Parigi in DIRETTA | Quadarella cerca il riscatto negli 800 sl

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 2 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.58: In chiusura di mattinata c’è la staffetta 4×100 mista mista. L’Italia probabilmente ha deciso di sacrificare questa gara per farsi trovare pronta nella volata finale con le due staffette miste. Non ci sarà sicuramente Ceccon. Australia, Usa e Cina le nazionali da battere, in attesa di conoscere le varie composizioni delle squadre. Per l’italia un accesso in finale sarebbe già un successo straordinario. Nel pomeriggio le finali dei 50 stile libero, dei 200 dorso donne e dei 200 misti uomini. 10.56: Simonasi trova nella stessa situazione di Tokyo. Giù dal podio nei 1500 stile libero, punta tutto sugli 800 che è gara estremamente trafficata.