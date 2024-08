Lavori e chiusura di piazza del Popolo | Il Comune ha pensato al traffico?

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 2 agosto 2024) Si è riunito mercoledì sera, il Consiglio comunale di Copparo. La seduta si è svolta in videoconferenza, in quanto la sala consigliare del Municipio è attualmente interessata da. Dopo le formalità preliminari, la il consigliere di minoranza Luca Fedozzi (Lista Civica Per Copparo) ha presentato un’interpellanza nella quale ha ricordato che, nell’estate 1974, venne inaugurata la piscina di Copparo, ancora oggi punto di riferimento per tante famiglie copparesi, e nel quale si sono allenate generazioni di nuotatori agonisti e "sono cresciuti sportivi che hanno partecipato con successo a campionati nazionali, europei e persino Olimpiadi".