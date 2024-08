La chiacchierata tra il dottor De Santis e Alberto in Un posto al sole

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di venerdì 2 agosto 2024) Il presente si chiama così perché è un regalo. È il messaggio che lascia ilDeadPalladini, durante una sanain terrazza, di quelle chenon riusciva a fare da tempo. Con nessuno. Luca dopo aver quasi rischiato la vita in auto con lui ubriaco, riuscendo a farlo arrivare sano e salvo a fine corsa, è riuscito ad aprire un dialogo con l’avvocato. Ma è l’unico a farlo, persino Giulia continua a non fidarsi di. Che continua a essere disperato: "Nel mio presente non c’è niente" risponde a Luca. E torna a comportarsi male con tutti. Finché non riceve la telefonata per l’incontro con il figlio. "Non perdere tempo a litigare con Clara, e goditi Federico" è l’ultimo consiglio che gli dà Niko. Ma è più forte di lui, e persino con il bambino in braccio,non perde lo sguardo di sfida in guerra con il mondo intero.