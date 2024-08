Katia 16 anni ’Volto della bellezza’

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 2 agosto 2024) CITTÀ DI CASTELLO – Si chiamaBoccali, ha 16e vive a Umbertide la vincitrice del "VoltoBellezza" proclamata mercoledì sera in una piazza Gabriotti gremita di persone.ha vinto l’undicesima edizione del concorso di fronte a tantissimi spettatori giunti in piazza per assistere alla finale di questa manifestazione - ideata da Claudia Chiarioni e presentata da Silvia Epi - inserita nel cartellone 2024 di "Estate in città". Dopo le varie serata che si sono susseguite ogni mercoledì, tra l’entusiasmo e gli applausi del pubblico, a trionfare è stata la sedicenneBoccali, che con gli occhi lucidi ha accolto il verdettogiuria. Accanto a, sul podio, si sono posizionate Alessia Skora, 17di San Giustino che si è aggiudicata il secondo posto mentre Chiara Caracchini, 16di Città di Castello, ha completato il terzetto delle finaliste.