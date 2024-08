Ismail Haniyeh | spuntano nuovi dettagli sulla sua morte

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di venerdì 2 agosto 2024) Durante un'operazione mirata basata sull’intelligence iei l'IDF ha eliminato il terrorista Mohammed al-Jabari, che era vice capo della produzione di armi per la Jihad islamica. Al-Jabari era responsabile del finanziamento dell'infrastruttura di produzione di armi per la Jihad islamica nel nord di Gaza, della distribuzione di stipendi e fondi e faceva parte dei tentativi di ripristinare le capacità e l'infrastruttura di produzione di razzi della Jihad islamica. Prima dell'attacco, « sono state adottate numerose misure per ridurre il rischio di danni ai civili, tra cui l'impiego di munizioni di precisione, sorveglianza e ulteriori informazioni di intelligence». Inoltre, le truppe della 162a Divisione stanno continuando le attività operative precise, basate sull'intelligence, nell'area di Rafah.