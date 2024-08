Imane Khelif è una donna faremo chiarezza Bach vede Meloni a Parigi Pellegrini | caccia alle streghe mi fa vomitare

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 2 agosto 2024) Roma, 2 agosto 2024 – Continua a tenere banco il caso di, pugile algerina che ha combattuto ieri con l’azzurra Angela Carini (ritirata dopo 46 secondi) e finita nel tritacarne mediatico per i livelli alti di testosterone. Della vicenda hanno parlato oggi la premier Giorgiae Thomas, presidente del Cio, durante l’incontro aa cui ha partecipato anche il numero uno del Coni Giovanni Malagò. Un faccia a faccia “positivo”, spiega, in cui “abbiamo parlato anche del caso Carini. Siamo rimasti d'accordo di restare in contatto per 'dare il benvenuto' allo stesso background scientifico e rendere la situazione più comprensibile perché lei (, ndr) è unaed ha fatto competizioni per sei anni al livello internazionale".