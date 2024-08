Il prefetto ai neosindaci | Siccità e sicurezza | serve lavorare in rete

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 2 agosto 2024) Ildi Pesaro-Urbino, Emanuela Saveria Greco, ha ricevuto in Prefettura, i sindaci neoeletti alle amministrative dello scorso giugno, tra i quali il sindaco del Comune di Pesaro, Andrea Biancani, e il sindaco del comune di Fano, Luca Serfilippi. A tutti i primi cittadini, ilGreco ha voluto rivolgere personalmente le più vive congratulazioni per l’incarico, assicurando costante supporto e piena collaborazione della Prefettura agli enti locali del territorio, nel rispetto del principio costituzionale di leale collaborazione e nell’interesse della cittadinanza e delle imprese. Durante l’incontro sono stati portati all’attenzione delalcuni temi di particolare rilevanza per il territorio, tra i quali, la gestione del ciclo dei rifiuti e dell’emergenza idrica. Con i sindaci ilha poi toccato il tema della videosorveglianza dei luoghi pubblici.