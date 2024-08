Il porto delle nebbie Summit in Prefettura per trovare la soluzione al caos urbanistico

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 2 agosto 2024) Tempi stretti e tempi lunghi sul. I tempi stretti sono quelli legati alla riapertura del ristorante del Club Nautico "perché nel giro di qualche giorno dovrebbe arrivare la risposta dall’Autorità Portuale su questa vicenda che va avanti da mesi", dice il sindaco. Per il resto della nebulosa portuale occorrerà attendere un prossimo vertice per capire la via di fuga per uscire dalla sabbie mobili dei lavori fatti con l’autorizzazione della Capitaneria di, ma che non vengono riconosciuti, sotto il profilo, dall’Aurorità Portuale di Ancona: un discorso tra sordi. Il primo importante passo ieri mattina in, il campo neutro. Perché dopo il can can sollevato dal sindaco Andrea Biancani che minacciava di arrivare fino a Roma, qualcosa si è mosso.