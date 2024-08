Bologna Fc ecco Martin Erlic | ufficiale l’arrivo del difensore

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 2 agosto 2024), 1 agosto 2024 – Mancava soltanto l’ufficialità ed è arrivata,è un nuovo giocatore del. Ildel croato arriva in rossoblù dal Sassuolo, a titolo definitivo per una cifra fissa di 7 milioni più una parte variabile legata ad una serie di bonus. Il colpo è arrivato un po’ a sorpresa, con Sartori che l’aveva trattato all’inizio della stagione ma che poi aveva virato su altri obiettivi. Non essendosi concretizzati questi ultimi, almeno per il momento, il direttore dell’area tecnica deldeciso di virare sul possentecroato che è già conosciuto dal tecnico Vincenzo italiano, che l’aveva allenato allo Spezia.