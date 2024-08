Atp Washington 2024 | Cobolli vola in semifinale Michelsen battuto in tre set

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 2 agosto 2024) Flaviostacca il pass per lanel torneo Atp 500 di. Il tennista romano ha infatti sconfitto in tre set il padrone di casa Alexcon il punteggio di 7-5 3-6 7-6(2) dopo 2 ore e 39 minuti di battaglia. Gran prova di maturità dell’azzurro, che è stato freddo e lucido nel finale nonostante il tentativo di rimonta, disputando un tie break praticamente impeccabile con cui ha piegato il suo avversario. MONTEPREMI TABELLONE Dopo il secondo set vinto in controllo dall’atleta a stelle e strisce infatti, l’inerzia sembrava tutta dalla sua parte, maè stato bravo a ribaltare subito con un break in apertura. Nel settimo gioco peròha recuperato lo svantaggio, cinico poi ad annullare col servizio tre match point per l’italiano nel decimo game.