Alice Bellandi un oro in fondo al tunnel della bulimia | Non mi sono vergognata di chiedere aiuto

(Di venerdì 2 agosto 2024)un oro inal: «Non midi». La judoka medaglia d’oro ieri a Parigi 2024, ha attraversato ildepressione, come ricorda il CorriereSera. Scrive Marco Imarisio: Quella medaglia al collo è frutto del suo andare in direzione ostinata e contraria, sostenendo che era lei, e non altri che decidevano per lei, a sapere quel che era meglio per la sua carriera e la sua vita. Gareggiava nei 70 chili. Per stare nel peso, era scivolata nella depressione e nella. In un certo senso, si salvò con il lockdownpandemia. «Durante quei mesi di sosta forzata, capii che avevo un problema, e che non dovevo vergognarmi a».