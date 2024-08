Venduta San Maglorio | Una grande opportunità

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 1 agosto 2024) Era stato annunciato e deliberato dal Consiglio comunale: già da fine maggio l’intenzione del Comune di Faenza di acquisire la chiesa di San, con l’obiettivo di annetterla al Mic, era nota. Ora la compravendita è stata perfezionata: nella giornata di martedì infatti l’amministrazione comunale e la Diocesi di Faenza e Modigliana hanno ultimato il passaggio di proprietà di questo gioiello architettonico della città, in via Campidori. Lo scorso 28 maggio il Consiglio comunale si era espresso e così Palazzo Manfredi aveva deciso di esercitare il proprio diritto di prelazione, sancito dall’articolo 60 del Codice della cultura e del paesaggio, nei confronti della Diocesi che aveva messo in vendita lo storico edificio situato sul retro del Museo delle Ceramiche. Martedì 30 luglio, davanti al notaio, è stato formalizzato l’atto. L’esborso è tutto sommato modesto, pari a 85mila euro.