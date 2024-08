Unibo per monitorare l’attività cerebrale arriva l’Onavg | cos’è e come funziona

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 1 agosto 2024) Bologna, 1 agosto 2024 – L’ultimo strumento per studiareè l’Open Neuro Average (“Onavg”) è il frutto di una collaborazione tra l'Università di Bologna e il Dartmouth College ed è stato presentato sulla rivista scientifica Nature Methods, con il titolo "A cortical surface template for human neuroscience". Ben 1.031 i cervelli utilizzatibase anatomica per implementare l’efficacia del nuovo strumento. L’autrice dello studio, Maria Ida Gobbini, ne ha spiegato ilmento: “Onavg permette di analizzare i dati di neuroimaging con più accuratezza ed efficienza.