Una rapina per eliminare le prove delle violenze sessuali | arrestati anche due frati

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di giovedì 1 agosto 2024) In provincia di Napoli duesono statiinsieme ad altre quattro persone per violenza sessuale e. Le indagini dei carabinieri sono partite lo scorso aprile. Due uomini hanno sporto denuncia per unasubìta nella loro abitazione ad Afragola. Hanno raccontato che poco prima due soggetti, armati di mazze ed un coltello, hanno sfondato la porta d’ingresso facendo irruzione in casa. Un raid “anomalo”. I duetori si sono impossessati di uno smartphone, hanno cercato di prenderneun altro e poi sono scappati via. Lasciando in casa oggetti e denaro. Unaperle– cityrumors.itGli stessi denunciati hanno raccontato ai carabinierialtro. Tempo prima hanno subìto abusi eda alcuniall’interno di diversi monasteri, tra cui la Basilica di Sant’Antonio di Afragola.