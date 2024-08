Parigi 2024 Scherma Errigo | Ora voglio godermi la medaglia poi vedremo 

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 1 agosto 2024) La portabandiera azzurra Arianna, ai microfoni di Sky Sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni a seguito dell’argento conquistato nel torneo a squadre di fioretto femminile ai Giochi Olimpici di: “Quello che succederà da qui a quattro anni non lo so, sono onesta. Ora migodere questae pensare un anno alla volta, perché ho 36 anni e sarebbe un po’ sciocco pensare su quadrienni come facevo prima”. “Mi dispiace tantissimo per Antonella Palmisano, perché arriviamo qui tutti con tanti sogni. Come noi oggi che volevamo assolutamente lad’oro. Ma non bisogna mai perdere di vista che siamo atlete e persone che hanno un valore, e non è ladi oggi che decide il nostro valore. Noi abbiamo fatto un triennio meraviglioso, oggi loro sono state più forti. Succede, è lo sport, ed è il bello dello sport”, ha concluso