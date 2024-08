Olimpiadi Angela Carini abbandona il ring | Marcianise è orgogliosa di te

Leggi tutta la notizia su anteprima24

"Cara, stamattina abbiamo tifato per te e da oggi continueremo a farlo piu' di prima., la provincia di Caserta, la Regione Campania e'di poter contare su una grandissima atleta e su una persona meravigliosa come te. Al tuo ritorno in Italia dalledi Parigi, ti contattero' per un incontro. Fieri di te, un forte abbraccio da tutta la tua e la nostra comunita'". Sono le parole della consigliera regionale di, Maria Luigia Iodice del gruppo 'Partito Socialista Italiano, Campania Libera, Noi di Centro, Noi Campani' subito dopo il ritiro della boxeur casertana