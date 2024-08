Murales mangia smog la street-art sostenibile invade Milano | Invitiamo a riflettere

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 1 agosto 2024)– Icome arma per combattere la crisi climatica. A renderli così efficaci sarebbe un’innovativa pitturadel marchio Airlite. Non si tratta di magia, ma di semplice chimica: questa vernice, infatti, genera degli ioni negativi capaci di neutralizzare gli inquinanti che saturano l’atmosfera. “Se entrassimo in una stanza pitturata con queste eco-tinte avremmo la sensazione di respirare l’aria dopo un temporale, la percepiremmo più pulita”, spiega Sara Alemanno, responsabile del marketing e della comunicazione per Airlite. Negli ultimi anni per le strade disono apparsi diversidipinti proprio con questa tecnologia che, oltre a vivacizzare il grigiore metropolitano, assorbono lo. Dallo Stadera a Lambrate, fino alla Bovisa: ad accogliere queste opere è un vasto reticolo di quartieri simbolo del capoluogo meneghino.