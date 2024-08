Minacce di notte sul treno denuncia della Cgil | La stazione di Lucca non è un luogo sicuro

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 1 agosto 2024), 1 agosto 2024 – ”Ladinon è più undove lavorare“. Inizia così una notaFilt, che esce allo scoperto ela situazione dello snodo lucchese. Che la situazionesia complicata è noto a tutti, ma nell’ultimo periodo le cose sembrano andare ancora peggio. "Purtroppo negli ultimi due anni le lavoratrici ed i lavoratori hanno subito e continuano a subire aggressioni verbali e pesantida parte di persone che orbitano in area, specialmente in ore notturne - scrivono nella nota". «Rete Ferroviaria Italiana, proprietaria, a seguito di segnalazioni e denunce fatte pervenire dai lavoratori, ha messo in campo una serie di interventi atti alla chiusura e messa in sicurezza del sito.