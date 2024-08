Massese Parte l’avventura Ecco la rosa banconera

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 1 agosto 2024) Inizia a scaldare i muscoli questo pomeriggio lache si ritrova allo stadio comunale per l’inizio della preparazione. Dopo una stagione fatta di alti e bassi la squadra è stata rivoltata come un calzino. Sono rimasti solo tre protagonisti dello scorso campionato, uno per reparto: Andrei in difesa, Brizzi in mediana e Buffa di punta. Vignali è da considerarsi, invece, alla stregua di un nuovo acquisto a causa dell’interminabile infortunio al tallone che lo ha tenuto fuori a lungo. Aun manipolo di Juniores (Lazzini, Bobbio e Petacchi) aggregati stabilmente alla prima squadra, più di due terzi del gruppo è nuovo. Gli acquisti sono un mix di gioventù ed esperienza. Al nuovo mister Pisciotta il compito di shakerarli al meglio. Questa labianconera. Portieri: Alessio Alessio Mariani (2001, Seravezza), Matteo Cozzolino (2001, Magra Azzurri).