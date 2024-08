LIVE Italia-Montenegro 1-1 Olimpiadi Parigi pallanuoto in DIRETTA | rigore perfetto di Fondelli!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 1 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA6.40 Goooooooooooooool,pareggia subito su1-1. 7.01 Gol di Radovic, tiro in superiorità numerica,0-1. 7.55 Inizia il primo quarto, palla all’! 16.32 Tutto pronto per la sfida tra. 16.30 Inni nazionali in corso. 16.25 L’nelle due precedenti partite ha battuto la Croazia 14-11 e gli USA 12-8. 16.20 Gli atletini: 1 Del Lungo, 2 Di Fulvio, 3 Velotto, 4 Gianazza, 5, 6 Condemi, 7 Renzuto Iodice, 8 Echenique, 9 Presciutti, 10 Bruni, 11 Di Somma, 12 Iocchi Gratta, 13 Nicosia. 16.15 Ecco la rosa degli sfidanti,: 1 Lazovic, 2 Mrsic, 3 Perkovic, 4 Vujovic, 5 Macic, 6 Popadic, 7 Vidovic, 8 Durdic, 9 Radovic, 10 Spaic, 11 Matkovic, 12 Radovic, 13 Tesanovic. 16.