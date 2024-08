Lecco uomo a piedi in costume in Statale 36 | traffico bloccato

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 1 agosto 2024), 1 agosto 2024 – Pedone a spasso sulla36. Nella prima serata di ieri un, in pantaloncini corti o forse inda bagno con fantasia a fiori, ha attraversato ail terzo ponte Alessandro Manzoni didella36, all'uscita del tunnel del Monte Barro, proprio alle porte di. La circolazione è stata bloccata in entrambe le direzioni e migliaia di automobilisti di ritorno verso casa sono rimasti bloccati in coda, sia in carreggiata sud verso Milano sia nord verso. In posto sono arrivati i sanitari di Areu, gli agenti della Polstrada e i tecnici di Anas. Al momento non è chiaro perché l'abbia imboccato ala superstrada.