L' attrice inglese è la proprietaria di un ristorante poco incline all' interculturalità

(Di giovedì 1 agosto 2024) Se vi è piaciuto Chocolat di Lasse Hallström – successo da 150 milioni di incasso a fronte di 25 di spesa – allora stasera meglio che non vi perdiate Amore, cucina e curry, in onda su Rai 1 alle 21.10. Il regista, in questo film uscito nel 2014, ripropone infatti la struttura di quella storia che mescolava cibo, scandalo e melodramma, creando – pur nelle rispettive differenza degli ingredienti, vedi alla voce curry – un piacevole effetto déjà vu. Al centro della trama c’è una magnifica Helen Mirren, affiancata da Manish Dayal, Charlotte Le Bon e Om Puri.