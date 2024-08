Khelif-Carini il mondo Lgbt friendly getta la maschera | Inclusione più importante dei vantaggi fisici

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di giovedì 1 agosto 2024) Il caso dell’incontro tra la pugile algerina Imanee l’italiana Angela, che sostanzialmente si è ritirata dal match quando ha capito che si trattava di un combattimento impari, ha se non altro avuto il merito di fare chiarezza su come la si pensi dalle parti “”: l’vale più delle differenze fisiche, ormonali, cromosomiche. Per il“l’è più” Per Manlio Converti, psichiatra e presidente di Amigay aps, associazione di medici e professionisti della sanitài e, infatti, “è innegabile” chedal punto di vista fisico può avere “un lieveo”, ma è altrettanto innegabile che “le persone intersex e transgender esistono. E hanno diritto di fare sport e gareggiare a qualsiasi livello”.