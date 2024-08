Il ricordo di Matteotti finisce in bagarre

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 1 agosto 2024) "Poi non domandiamoci perché i giovani siano così distanti dalla politica, se questo è il saggio che è stato dato per ricordare il sacrificio di Giacomo, emblema di coraggio e democrazia. Trovo vergognoso e scandaloso che si sia fatta polemica. Mi scuso con i presenti, le persone collegate, gli invitati e con il minisindaco Daniele Gasparri". Delusa, Stefania Signorini, alla conclusione della commemorazione dia cento anni dall’assassinio per mano fascista. Primo punto, solenne, del Consiglio di martedì, che ha consegnato ai verbali lo scontro più aspro delle due legislature a guida della Prof. Le discussioni a distanza, che avevano accompagnato la vigilia dell’assise, apparivano come segni premonitori di una tempesta che, puntualmente, si è abbattuta sul Castello. Vano persino l’iniziale "manteniamo un clima sereno" della presidente Vincenza De Luca.