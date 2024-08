Hailey Merkt è morta per il cancro era l’ex concorrente di The Bachelor Ha scelto di trascorrere i suoi ultimi momenti facendo ciò che amava senza rimpianti

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 1 agosto 2024) A soli 31 annistar del reality “The” è deceduta per. La notizia della morte diha scosso i fan e i follower deisocial. Proprio su Instagram è apparso un lungo posto in cui si dà l’ultimo saluto alla sfortunata donna. “È con il cuore spezzato che la nostra amatadopo una coraggiosa lotta per la sua vita.ha affrontato questo viaggio con forza, grazia e altruismo inimmaginabili. – si legge nella nota – La sua determinazione, il coraggio e la voglia di vivere hanno superato ogni linea temporale che i medici le hanno dato, e hadicircondata da persone care eciò che più”. E ancora: “Sarà ricordata per sempre come tutt’altro che noiosa, sempre istericamente divertente, e come qualcuno che ha vissuto appieno il momento presente.