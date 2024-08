G7 dell’Interno in Irpinia | nasce il forum sociale del no Unit?

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 1 agosto 2024) Tempo di lettura: 2 minuti Ieri, mercoledì 31 agosto a partire dalla 18:30, nella piazza di Passo di Mirabella (AV), durante la seconda assemblea pubblica si è costituita?,, di proposte, contrapposto al G7che si terrà a Mirabella Eclano (AV) tra il 2 e il 4 ottobre 2024.? è composto da persone e le realtà associative, partitiche e sindacali provenienti da tutta la Campania che vogliono battersi per creare una società giusta; per superare il militarismo, il predominio del capitale e delle grandi potenze ad esso asservite; per emancipare le aree interne dallo sfruttamento; per contrastare l’idea di precariato delle persone a favore delle imprese padronali, per promuovere i diritti sociali e civili di tutte e tutti.