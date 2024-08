Errani Paolini-Muchova Noskova semifinale doppio Olimpiadi 2024 | orario programma tv

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 1 agosto 2024) Ad una sola vittoria da una medaglia olimpica: Sarae Jasminetorneranno in campo per un traguardo storico, mai raggiunto da una coppia italiana nel tennis alle. L’appuntamento è per domani, venerdì 2 agosto. Nel penultimo atto del torneo difemminile di Parigila coppia italiana, accreditata della testa di serie numero 3, affronterà le ceche Karolinae Lindanel primo incontro alle ore 12.00 sul Court Suzanne-Lenglen. La diretta tv per gli abbonati sarà fruibile su Eurosport 1 (canale 210) ed Eurosport 2 (canale 211), ma gli abbonati a Sky avranno accesso ad altri sette canali tematici (dal 251 al 257) e a Eurosport 4K (canale 250). La diretta tv gratis e in chiaro sarà disponibile su Rai 2, RaiSportHD.