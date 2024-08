È l’estate dei cappelli di paglia anticonvenzionali e ultra cool

Leggi tutta la notizia su amica

(Di giovedì 1 agosto 2024) In stile wester, da pescatore o fedora: idisi confermano l’accessorio da mettere in valigia per le vacanze dell’estate 2024. Anya Taylor-Joy esprime il suo animo da diva con modelli a tesa larghissima abbinati ad abiti senza spalline. L’influencer Leonie Hanne opta per un total look sui toni del rosa composto da un cappello a tesa larga di Dior, gonna lunga firmata Missoni, bikini bianco di Magda Butrym e camicia. Kylie Jenner sceglir un outfit total white caratterizzato da bralette, gonna palloncino e cappello in, mentre Bella Hadid indossa un outfit da spiaggia con minigonna, bikini animalier, occhiali da sole con lenti colorate e cappello texano bicolore.