Drusilla Gucci svela il vero motivo per cui è finita la storia con Francesco Chiofalo | Nessun tradimento

(Di giovedì 1 agosto 2024) È giunta al capolinea, non senza recriminazioni, la relazione fra. Dopo aver attraversato in passato diverse crisi, presto sanate, lo scorso 17 luglio l’ex protagonista di Temptation Island, da mesi nel mirino delle critiche per il suo pericolosissimo intervento volto a cambiare colore degli occhi, ha annunciato la rottura. I due, nel corso dei giorni, hanno iniziato a scambiarsi diverse frecciatine attraverso i social, accusandosi a vicenda e facendo intendere quali fossero stati i motivi di questa (ennesima) separazione. Nelle scorse ore, sul suo profilo Instagram, lanel rispondere ad alcune domande dei suoi follower, ha spiegato perché ha voluto interrompere la suacon: Ho deciso di interrompere la relazione perché il sentimento da parte mia era finito. Lasciarsi era la cosa migliore da fare.