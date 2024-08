Cos’è l’insulino-resistenza che ha fatto penare l’ex Miss Italia Alice Sabatini?

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di giovedì 1 agosto 2024) Nelle ultime ore, un’intervista alsu Chi, ha acceso i riflettori sul, responsabile del suo aumento di peso e di una serie di problematiche anche psicologiche. Di cosa si tratta?è una condizione che impedisce alle cellule muscolari, adipose ed epatiche di rispondere correttamente alla presenza dell’insulina nel sangue. In questo modo diminuisce la loro capacità di assorbire glucosio. Tutto si gioca dunque sul delicato equilibrio che il nostro organismo costruisce sull’insulina. Si tratta di un ormone, prodotto dal pancreas, che entra in azione quando, dopo mangiato, i livelli di glucosio (lo zucchero) aumentano, così come aumenta l’assorbimento dello zucchero a livello intestinale. L’insulina permette quindi alle cellule di assorbire il glucosio e trasformarlo in energia.