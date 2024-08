Cittadinanza fraudolenta Truffe anche all’anagrafe

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 1 agosto 2024) Offrivano un pacchetto chiavi in mano per ottenere laitaliana: arrivo in aereo dal Brasile, residenza abituale fittizia e iscrizionegrazie alla collaborazione di una funzionaria dell’anagrafe compiacente, Isabella Barelli 52 anni di Bizzarone. Così 171 cittadini carioca che seguendo le procedure regolari avrebbero impiegatodieci anni per riuscire a ottenere laitaliana, sono riusciti a completare le pratiche nell’arco di pochi mesi. Proprio l’elevato numero di richieste ha insospettito una collega della funzionaria dell’anagrafe infedele,lei dipendente del Comune di Uggiate Trevano, che ha segnalato l’anomalia agli agenti della Polizia locale.