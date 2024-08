Castellammare | sul tetto delle Terme per rubare rame | arrestato

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di giovedì 1 agosto 2024) SulNuove aper. L’uomo aveva pensato di portarlo via dalla struttura in disuso Adi Stabia i carabinieri della locale stazione hannoper furto un 59enne del posto già noto alle forze dell’ordine. I carabinieri percorrevano vialequando hanno notano l’uomo sui tetti del complesso termale “Nuove”, una struttura in disuso in gestione alla Regione Campania. L’uomo aveva pensato bene diildall’impianto elettrico ma è stato bloccato. Il 59enne è in attesa di giudizio. Se ti va lascia un like su Facebook, seguici su X e Instagram L'articolo: sulperproviene da Punto! - Il web magazine.