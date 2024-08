Calcio serie D Il pratese Chiti alla Luparense L’obiettivo è il salto di categoria

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 1 agosto 2024) "Un ambiente ideale per dare il meglio di me, in una società ambiziosa dove vorrei vincere. Proveremo a fare un campionato di alta classifica". E’ la dichiarazione d’intenti di Lorenzo, che nei giorni scorsi ha firmato con lae disputerà così laD 2024/25. Il difensoreclasse 2001 è reduce da un’annata da titolare sempre in D con il San Donato Tavarnelle, realizzando peraltro la rete decisiva per la salvezza. All’attivo ha anche 20 presenze in C ai tempi dell’Aquila Montevarchi ed è proprio il ritorno fra i professionistiche vuole centrare.