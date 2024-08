5 piante anti zanzare per un giardino a prova di puntura

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di giovedì 1 agosto 2024) Arriva l’estate, e con essa una vera e propria invasione di: questi insetti sono fastidiosissimi, perché sono ematofagi – ovvero gli esemplari femminili pungono l’uomo per cibarsi del suo sangue, del quale ha bisogno per sviluppare le uova. Insomma, un incubo da cui è davvero difficile tenersi lontani. Le, con la loro, lasciano piccoli segni pruriginosi che possono durare per giorni – e nei soggetti più sensibili scatenano vere e proprie reazioni allergiche. Come allontanarle? Ci sono alcune, che hanno un’efficacia notevole nel proteggere giardini e balconi da questi insetti. Scopriamo quali sono.