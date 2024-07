Temptation Island 11 Alessia svela se sente la mancanza di Lino e come reagirebbe se lui dovesse tornare da lei

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Negli ultimi giorni, molti ex partecipanti disi sono ritrovati a Roma per una serata all’insegna di canti, balli e risate. Tra questi,Giuliano e la tentatrice Maika Randazzo hanno deciso di uscire allo scoperto, confermando la loro nuova relazione., che era uscito separato dalla sua ex fidanzataPascarella durante l’ultimo falò, sembra aver messo definitivamente alle spalle quella storia, pubblicando sulla sua pagina social delle foto con Maika.nel rispondere alle domande dei suoi followers su Instagram ha rivelato di stare bene in questo momento, ma di provare ancora tanta rabbia dentro. Un’altra persona la ha esortata a non pensare ulteriormente ae la Pascarella ha replicato: Ho un difetto bruttissimo, che sono molto molto impulsiva Appena vedo qualcosa che non mi va giù partoun razzo.