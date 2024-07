Parigi 2024 basket USA ai quarti di finale | Sud Sudan battuto 103-86

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Tutto facile per la nazionale distatunitense che batte il Sud103-86 e stacca il pass per ididel torneo olimpico di. Dopo la vittoria contro la Serbia (110-84), LeBron e compagni trovano il secondo successo nel girone C e lo fanno con sei giocatori in doppia cifra. Bam Adebayo è il miglior realizzatore con 18 punti, mentre Kevin Durant ne aggiunge 14, uno in più di Anthony Edwards. Dodici punti per LeBron James con 7 rimbalzi e 5 assist, mentre Derrick White (3/3 dall’arco) e Devin Booker si fermano a quota 10. Il Sudnon sfigura, ma non riesce a rimanere in partita come fatto nell’amichevole di preparazione a Londra, dove il punteggiofu di 101-100. A differenza di quella sera, la scena non se la prende Marial Shayok (12 punti per lui), ma Nuni Omot, autore di 24 punti.