Pagelle Italia Olimpiadi 2024 | Quadarella e Parlati le delusioni del giorno da lodare Errani Vavassori

(Di mercoledì 31 luglio 2024)OGGIPARIGIMercoledì 31 luglio Jessica Rossi (tiro a volo), 5: dopo l’oro di Londra 2012, in cui fu praticamente inavvicinabile, non è più riuscita a realizzare un acuto nelle successive tre partecipazioni ai Giochi. La giornata odierna ha sancito il definitivo cambio nelle gerarchiene del trap. Ha però solo 32 anni, per una tiratrice non sono molti: ha davanti a sé almeno altre due partecipazioni olimpiche. Silvana Stanco (tiro a volo), 9: in questo sport la missione più difficile è superare la tonnara delle qualificazioni. Riesce ad approdare all’atto conclusivo e, a quel punto, agguanta una preziosa medaglia d’argento nonostante il 20% di errori complessivi. Un giusto premio per una ragazza che ne ha dovuta fare di gavetta per arrivare sin qui.