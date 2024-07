Mosca carnaria | la prima vittima è una ragazza di 19 anni

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Aveva 19lamorta a causa della cosiddettakiller oassassina. Viveva in Costa Rica, dove la presenza di questo insetto sta destando allarme. La Cochliomyia hominivorax, meglio conosciuta comecarnivora o verme del Nuovo Mondo, è un parassita le cui larve si nutrono del tessuto vivo degli animali a sangue caldo. Si tratta di una specie legata ai tropici del Nuovo Mondo, ma ne esiste anche una specie presente nel Vecchio Mondo, anche se di genere diverso. Tramite un tipo di infestazione chiamato “miasi”, questo parassita si insinua nei tessuti vivi e sani, a differenza di altri tipi di mosche. Ad essere colpiti da questasono principalmente gli animali, ma ci sono stati anche casi umani. Questa specie è riconoscibile per il suo colore, che varia dal blu al verde, e per gli occhi, che sono arancioni.