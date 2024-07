Morto Roberto Herlitzka chi è la moglie Chiara Cajoli

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Il mondo dello spettacolo italiano è in lutto per la scomparsa di, un attore di straordinario talento che ha lasciato un segno indelebile nel teatro e nel cinema. Accanto a lui, per oltre quattro decenni, c’è stata una donna di rara bellezza e profondità:. Chi è, ladiè stato un gigante del teatro e del cinema italiano, noto per le sue interpretazioni intense e carismatiche. La sua scomparsa ha lasciato un vuoto incolmabile nel cuore di molti. Accanto a questo idolo della recitazione c’è sempre stata una grande donna,, ladi, un’ex attrice che ha dedicato gran parte della sua vita a sostenere e accompagnare il marito nel suo percorso artistico.è stata al fianco diper ben quarantasette anni.