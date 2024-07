LIVE Tiro a volo Olimpiadi Parigi in DIRETTA | inizia la finale di Silvana Stanco

Leggi tutta la notizia su oasport

15:33 Errore di Galvez, ok Molne 15:32 Entrano anche quelli di Ruano Oliva e di Silvano, sbaglia la cinese. Ok Smith 15:31 Entrano i piattelli di Molne e Galvez 15:29 La presentazione è finita. Adesso la gara può davvero cominciare. FORZA! 15:28 Eccola la nostra, appena annunciata dallo speaker. Adesso l'azzurra può davvero entrare nella sua bolla. 15:25 Le tiratrici stanno raggiungendo le rispettive postazioni. Ma prima le presentazione di rito 15:23 Quasi tutto pronto. Ci sarà da gestire il caldo in una giornata davvero infernale cominciata molto presto 15:22 Le atlete stanno effettuando i colpi di riscaldamento 15:21 Impegnative le condizioni meteo, si spara con 35 gradi centigradi. Trionfo di ventagli tra il pubblico 15:20 Dieci minuti e comincerà la gara.