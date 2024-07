LIVE Tiro a volo Olimpiadi Parigi in DIRETTA | Comincia la gara Fari puntati su Stanco e Rossi

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 31 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA9:01 Silvanasubito in pedana. FORZA SILVANA! 9:00 Ci siamo! Cominincia la seconda giornata di qualifiche del trap femminile! 8:58 Oltre alle iberiche, occhisu Penny Smith, Mariya Dmitriyenko, Adriano Oliva Ruano, Cuicui Wu Maria Ines Coelho de Barros, Xinqiu Zhang e Wa-Yu Liu 8:55 Cinque minuti e si. Silvanadovrebbe essere nel primo gruppo di sparo 8:52 L’unica tiratrice a punteggio pieno è la spagnola Mar Molne Magrina Mar (75/5), segue la connazionale Fatima Galvez con un solo piattello mancante. Dopodiché è bagarre. Vedremo quanto la tensione si potrà fare sentire in questa mattinata decisiva. 8:51 Ancora nove minuti e si comincerà a sparare al poligono di Châteauroux 8:48 Questa è la situazione attuale dopo 75 piattelli.