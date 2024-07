Liguria | Ermini lascia e dem tirano sospiro sollievo Bonaccini ' gesto va apprezzato' **

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Roma, 31 lug. (Adnkronos) - "Speriamo di aver chiuso in 24 ore il caso". In Transatlantico alcuni parlamentari Pd parlano così della decisione di Daviddire la Direzione del partito togliendo così i dem 'd'imbarazzo'. Quello nato dalla nomina alla presidenza di Spininvest, società del gruppo Spinelli. Un cortocircuito per la campagna in Liguria che il centrosinistra intende puntare sulla rottura del 'sistema Toti'. Ieri era stato proprio il candidato in pectore, Andrea Orlando, a chiedere addi rinunciare all'incarico con il gruppo Spinelli. L'ex-vicepresidente del Csm non l'ha presa benissimo e stamattina ha chiamato Stefano, presidente del Pd, per comunicargli che non farà più parte della Direzione.