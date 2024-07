Khamenei ha ordinato di colpire Israele

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di mercoledì 31 luglio 2024) 22.02 La Guida suprema dell'Iran, l'ayatollah Ali, ha impartito l'ordine didirettamentecome rappresaglia per l'uccisione a Teheran del capo politico di Hamas, Haniyeh. Lo scrive il New York Times:cita 3 funzionari iraniani.avrebbe impartito l'ordine in una riunione per la sicurezza dell'Iran poche ore dopo la morte di Haniyeh., anche capo delle forze armate,avrebbe incaricato i suoi militari di preparare attacchi se la guerra dovesse ampliarsi eo gli Stati Unitil'Iran.