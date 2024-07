Incendio Lido Silvana fermato presunto piromane

Leggi tutta la notizia su tarantinitime

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Tarantini Time QuotidianoCi sarebbe una persona fermata dalle forze dell’ordine in merito all’che ieri ha devastato, nella Marina di Pulsano, distruggendo diversi ettari e attività commerciali. Si tratterebbe di un 67enne incensurato del posto, al momento sottoposto ai domiciliari. Le indagini e gli accertamenti dei carabinieri forestali sono ancora in corso e la posizione dell’uomo è al vaglio. Non si hanno altre informazioni in merito al momento. Le fiamme altissime hanno lambito anche le abitazioni. Circa 60 persone sono state evacuate, molti sono rimasti intossicati dai fumi e 3 persone sono rimaste ferite, una delle quali in modo molto grave. Si tratta di una donna trasportata nel reparto di rianimazione dell’ospedale Santissima Annunziata di Taranto.