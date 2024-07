In Liguria il centrodestra prepara la corsa a un candidato civico

Leggi tutta la notizia su agi

(Di mercoledì 31 luglio 2024) AGI - Una lista a sostegno del futuropresidente inperre l'eventualedi un. Iluna mossa che ha una doppia valenza: dal punto di vista tecnico serve per evitare la raccolta di firme soprattutto se la fumata bianca suldovesse arrivare in prossimità delle urne, ma ha pure un significato politico perché rappresenta un segnale di unita'. In un momento in cui la coalizione deve trovare la quadra sulla figura da schierare in campo. Ne hanno parlato i rappresentanti dei partiti dell'alleanza, l'iniziativa è concordata. Ma è ancora presto - la Regione ha proposto domenica 27 e lunedi' 28 ottobre come date utili ma potrebbe anche esserci un election day con Emilia Romagna e Umbria - per capire su chi puntare alle elezioni.